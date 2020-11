Camogli: i positivi restano 37 di cui 14 nella Rsa

Dalla pagina facebook di Francesco Olivari, sindaco di Camogli

In base alle nuove segnalazioni arrivate oggi da ASL3 e ai dati relativi alla RSA San Fortunato, di seguito la situazione sanitaria attuale delle persone positive al Covid-19:

– 14 relativi alla RSA: 12 presenti nella RSA in buone condizioni di salute, 2 ricoverati

– 23 esterni alla RSA: 20 presenti sul territorio comunale (tra cui 2 non residenti) e 3 fuori comune

– 7 nuovi guariti totali

Come sapete, da domani, va in vigore il nuovo DPCM con misure differenziate a seconda dell’area in cui è stata collocata la regione in base a determinati parametri sanitari.

La Liguria ricade in fascia gialla (criticità moderata) ma manteniamo alta l’attenzione e continuiamo a usare le misure di autoprotezione (mascherina, distanziamento interpersonale e igiene delle mani).

In sintesi le misure che ci riguardano:

Circolazione vietata dalle ore 22 alle 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute. Si raccomanda di limitare gli spostamenti se non per motivi di salute, lavoro, studio e situazioni di necessità

Nei giorni festivi e prefestivi (sabato e domenica) chiusura dei centri commerciali ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole poste all’interno dei suddetti centri commerciali

Chiusi musei e mostre.

Sospese le prove pubbliche in presenza a parte i concorsi di abilitazione di medici, sanitari e Protezione Civile

Scuola: didattica a distanza per le scuole superiori (fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori). Per le scuole dell’infanzia, elementari e medie è prevista la didattica in presenza

Chiuse le università: attività didattica a distanza salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori

Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico

Sospesa l’attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie

Bar e ristoranti restano aperti fino alle ore 18. L’asporto è consentito fino alle ore 22: per la consegna a domicilio non vi sono restrizioni

Restano chiuse in base al precedente DPCM piscine, palestre, teatri, cinema.