Sori: bando per assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica

Il bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica situati nel Comune di Sori che nel periodo di validità della graduatoria si renderanno disponibili.

Requisiti per l’assegnazione

A) Requisiti del richiedente:

a. la partecipazione ai bandi è consentita:

1) ai cittadini italiani;

2) ai cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari

3) agli stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

4) agli stranieri titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria

5) agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

b. residenza o attività lavorativa esclusiva o principale del richiedente nel Comune di SORI ovvero nel bacino di utenza “M” (Avegno, Bogliasco, Camogli, Pieve, Recco, Uscio) per almeno cinque anni continuativi immediatamente precedenti la data di pubblicazione del presente bando. La residenza nel bacino di utenza non è richiesta nel caso di lavoratori emigrati all’estero e nel caso di lavoratori che a seguito della perdita della precedente attività lavorativa esclusiva o principale, a causa di eventi a loro non imputabili, presentino domanda nel Comune dove svolgeranno la nuova attività ovvero si tratti, comunque, di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive nel Comune stesso;

B) Requisiti del richiedente e dei componenti il nucleo familiare:

c. limiti alla titolarità di diritti reali:

1) non titolarità di diritti di piena proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell’ambito territoriale provinciale. E’ in ogni caso adeguato un alloggio che risulta accatastato alle categorie A/1, A/8 e A/9. E’ viceversa da considerarsi inadeguato l’alloggio dichiarato inagibile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, allorché un componente del nucleo familiare sia disabile;

2) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell’applicazione della vigente imposta sugli immobili sia superiore ad € 131.797,65 corrispondente al valore medio, incrementato del 20%, degli alloggi di ERP presenti nel bacino d’utenza “M”.

3) non titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati all’estero. I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea devono possedere entro la data di scadenza del bando, la documentazione che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese di provenienza.

In deroga ai requisiti sopra riportati, di cui alla lettera c) al genitore legalmente separato o divorziato, obbligato giudizialmente al versamento dell’assegno di mantenimento ai figli e privo della disponibilità della casa coniugale, pur essendone proprietario, in quanto assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio, non viene considerato il diritto di proprietà o altro diritto reale relativo alla casa coniugale.

d. assenza di precedenti assegnazioni in locazione di un immobile di ERP o di altro alloggio pubblico. Tale requisito non si applica nel caso in cui la perdita dell’alloggio sia avvenuta volontariamente e quindi non a seguito di provvedimenti amministrativi o giudiziari di rilascio dell’abitazione.

NON può partecipare al bando:

– colui che ha subito un provvedimento amministrativo di annullamento o di decadenza dall’assegnazione ovvero provvedimento esecutivo di rilascio dell’alloggio nei cinque anni antecedenti l’emanazione del bando a decorrere dalla data del rilascio dell’alloggio;

– il soggetto nei cui confronti sia stata accertata l’occupazione abusiva di un alloggio pubblico, finché permane lo status di occupante ovvero nei cinque anni antecedenti l’emanazione del bando a decorrere dalla data del recupero dell’immobile conseguito sia con sgombero coatto che con rilascio bonario. Trascorsi cinque anni dal recupero dell’immobile, la domanda è ammissibile a condizione che l’eventuale debito derivante dai danneggiamenti prodotti durante il periodo di occupazione o nella fase di sgombero sia stato estinto;

– l’occupante senza titolo nei cui confronti sia stato necessario assumere un provvedimento di rilascio dell’alloggio nel periodo di cinque anni antecedenti l’emanazione del bando stesso a decorrere dalla data del rilascio dell’alloggio;

– il soggetto precedentemente assegnatario di alloggio ERP cui è seguito il riscatto o l’acquisto ai sensi della L. n. 513/77 o della L. n. 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi ERP.

In tutti i casi, compreso il rilascio volontario, non deve sussistere una situazione di debito derivante dalla conduzione dell’alloggio precedentemente occupato.

e. assenza di precedenti assegnazioni in proprietà, immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici o con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, salvo che l’immobile non sia più utilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo od a risarcimento del danno;

f. assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;

g. possedere una situazione economica equivalente (ISEE), secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 159/2013 e relative modalità applicative, non superiore ad € 17.000,00. Sono ammessi anche i nuclei familiari monocomponenti che presentino un’ISEE non superiore a € 20.000,00.

Ai fini della partecipazione al bando di concorso, la situazione reddituale è quella relativa ai redditi percepiti nell’anno 2018, mentre la situazione patrimoniale è riferita al valore del patrimonio al 31 dicembre dello stesso anno cui si riferisce il reddito di cui sopra.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli previsti ai punti c-d-e-f-g dal richiedente e da parte dei componenti del nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell’assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto di assegnazione.

Domanda di partecipazione

Il residente o colui che presta l’attività lavorativa esclusiva o principale in un Comune del bacino di utenza può partecipare ai bandi emanati dai Comuni appartenenti al medesimo ambito territoriale. La partecipazione ad una procedura concorsuale non impedisce, quindi, al richiedente di aderire ad altri bandi emanati da Comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale di residenza o di svolgimento dell’attività lavorativa.

Il richiedente che non risiede o che non svolge l’attività lavorativa nel Comune di SORI può presentare domanda per il tramite del Comune dove risiede o in cui presta l’attività lavorativa esclusiva o principale.

La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale deve essere firmata, datata e compilata in tutte le sue parti, unicamente su appositi moduli predisposti da A.R.T.E. Genova.

Le domanda deve essere presentata esclusivamente dal 04/11/2020 al 04/12/2020 (30 giorni).

Per i lavoratori emigrati all’estero il termine finale è fissato:

– alla data del 14/12/2020 per i residenti nella comunità europea (40 giorni);

– alla data del 02/02/2021 per i residenti nei paesi extraeuropei (90 giorni).

I moduli di domanda sono reperibili a partire dal 04/11/2020 presso il Comune di Sori in via Stagno 19 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 11, sul sito internet di A.R.T.E: www.arte.ge.it e su quello del Comune: www.comune.sori.ge.it

La domanda potrà essere trasmessa ad A.R.T.E. Genova con le seguenti modalità:

– via pec all’indirizzo protocollo©pec.arte.ge.it;

– tramite raccomandata A/R all’indirizzo “Via Bernardo Castello 3 — 16121 Genova”. La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il 04/12/2020 (farà fede la data apposta sulla busta dall’Ufficio Protocollo di A.R.T.E. Genova).

Per i lavoratori emigrati, residenti in uno Stato dell’unione Europea la domanda dovrà pervenire entro e non oltre il 14/12/2020 e per quelli residenti in uno stato extra europeo entro e non oltre il 02/02/2021 (se inviata via raccomandata NR farà fede la data apposta dall’Ufficio Protocollo di A.R.T.E. Genova).

La suddetta domanda, se inviata tramite posta, dovrà essere spedita all’indirizzo di A.R.T.E. indicato nel modulo di domanda mediante raccomandata A.R. in busta chiusa indicando all’esterno “Domanda bando SORI” e il mittente.

La domanda, non compilata utilizzando gli appositi stampati e presentata oltre la scadenza fissata dal presente bando sarà dichiarata INAMMISSIBILE.

La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per l’assegnazione di un alloggio di ERP deve essere presentata con le modalità previste dal presente Bando pena l’inammissibilità.

Del pari saranno dichiarate inammissibili le domande che risultino prive, alla data di scadenza del bando, dell’attestazione ISEE, e, nel caso in cui il richiedente sia cittadino extracomunitario, della documentazione di cui all’art. 3, comma IV, del D.P.R. 445/2000, parimenti saranno dichiarate inammissibili le domande non sottoscritte o non corredate da un documento di identità valido del sottoscrittore.

La presentazione della domanda di concorso implica la piena conoscenza di tutte le norme stabilite dalla Legge Regionale 10/2004 e dalla DGR n. 613 del 25.07.2018 e s.m.i.

DOCUMENTAZIONE

Fermo restando che ogni situazione non autocertificabile, soggettiva od oggettiva, dichiarata, deve essere comprovata da idonea documentazione atta all’attribuzione del punteggio, alla domanda deve essere altresì allegata:

● copia del codice fiscale;

● qualora trattasi di cittadino extracomunitario:

– copia della carta di soggiorno ovvero copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero copia del permesso di soggiorno almeno biennale e attestazione di regolare attività di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, o copia del Permesso di soggiorno per protezione sussidiaria;

– i cittadini non appartenenti all’Unione Europea devono fornire pena l’inammissibilità, la documentazione attestante l’assenza di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del proprio nucleo familiare nel Paese di provenienza;

● qualora trattasi di richiedente non residente nel Comune di SORI, nel caso in cui sia destinato ad operare in nuovi insediamenti produttivi:

– dichiarazione del datore di lavoro o idonea documentazione sostitutiva che comprovi che svolge o debba iniziare a svolgere attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di SORI.

● qualora siano state dichiarate situazioni che comportano il rilascio dell’alloggio, ai fini dell’attribuzione dei relativi punteggi, è necessario comprovare tali situazioni con idonea documentazione;

● qualora siano state dichiarate situazioni di antigienicità dell’alloggio, ai fini dell’attribuzione dei relativi punteggi, è necessario allegare idonea certificazione rilasciata dalla A.S.L. competente.

Si definiscono al di sotto della soglia di povertà assoluta i nuclei familiari in possesso di un ISEE non superiore a € 3.000,00.

Con la sottoscrizione della domanda, il concorrente rilascia, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione in cui attesta di possedere tutti i requisiti per la presentazione della domanda e di trovarsi nelle condizioni familiari, abitative ed economiche, tali da dar luogo all’attribuzione del punteggio.

I casi particolari, i criteri di valutazione delle domande, le condizioni che danno luogo a punteggio, la graduatoria, l’assegnazione degli alloggi e, in generale, il testo completo del bando sono consultabili sul sito istituzionale di ARTE o del Comune di Sori.

Per informazioni contattare A.R.T.E. al numero 010.53901 – via mail info@arte.ge.it – PEC: protocollo@pec.arte.ge.i