Sestri: via dei Cappuccini, iniziati i lavori di sostegno

Comune di Sestri

Sono iniziati ieri i lavori di ripristino strutturale del muro di sostegno e della sede stradale di via dei Cappuccini in corrispondenza dell’allargamento Belvedere che si affaccia sulla Baia del Silenzio, un intervento reso necessario in seguito ai danni subiti in occasione della mareggiata di fine ottobre 2018 per il quale il Comune aveva chiesto e ottenuto l’autorizzazione dal Settore Protezione Civile Regionale per un investimento complessivo di 225mila euro.

L’arco in pietra posto all’ingresso della galleria al di sotto della sede stradale manterrà l’aspetto con cui lo conosciamo, mentre il rivestimento in pietra del muro riprenderà quello presente consentendo un’omogeneizzazione della tessitura in tutte le zone disconnesse ed erose dal mare.

Verranno aggiunte centinature in acciaio nel tratto iniziale del tunnel per offrire maggiore sostegno alla porzione del belvedere soprastante. La scala verrà resa più sicura con opere di consolidamento che ne rispettano le sue caratteristiche di forma e materiali, mentre è previsto un rinforzo con getto di massetto in calcestruzzo armato per la strada al di sopra della galleria.