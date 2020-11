Sestri: solenne celebrazione del 4 Novembre

da Facebook Comune di Sestri

Questa mattina è stato celebrato il ricordo del 4 novembre, Giornata dell’Unità nazionale, Festa delle Forze armate e commemorazione dei Caduti in guerra.

Un momento di grande emozione che, seppure in forma ristretta e nel rispetto di tutte le normative vigenti, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto doveroso mantenere, ricordando la memoria dei caduti, il ripudio di tutte le guerre come sancito dalla nostra Costituzione e il riconoscimento ai rappresentanti di Carabinieri, Guardia di Finanza, Capitaneria, Polizia Municipale presenti alla cerimonia, che in momenti come questo, fanno un lavoro fondamentale per la nostra comunità.