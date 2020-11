Sestri: progetto “Inspiring Women” alla scuola media Descalzo

Da Salvatore Agosta riceviamo e pubblichiamo

È partita venerdì scorso un’iniziativa molto interessante presso la Scuola Media Descalzo, appartenente al Comprensivo di Sestri Levante. Si tratta di “Inspiring Women”, il primo di una serie di collegamenti con eminenti figure femminili all’interno del Progetto Europeo di eTwinning, l’articolato e affascinante programma per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport.

L’intento è quello di portare nelle classi, attraverso la tecnologia e quindi i collegamenti tramite le piattaforme specializzate, le voci di importanti figure femminili che si sono distinte nel campo della scienza, dello sport e dello spettacolo, con particolare attenzione ai settori del teatro e del cinema. La media di Sestri Levante è partner di due scuole turche: il Liceo Mehmet Gokhan di Sivas e la Scuola Secondaria di Primo Grado Huseyn Gulluoglu di Ankara.

La prima ospite è stata la Dottoressa Chiara Mariotti, vincitrice del Premio Emmy Noether 2018 per le donne nella Fisica, che ha raccontato la sua storia e la sua esperienza lavorativa al Cern di Ginevra. La scienziata, appartenente all’equipe che ha scoperto il Bosone di Higgs, ha risposto alle domande dei molti ragazzi che sono rimasti piacevolmente colpiti da questa nuova esperienza proposta in classe e della quale si sono sentiti partecipanti attivi.

L’elemento innovativo della lodevole proposta si fonda sul fatto che incontri come questo motivino gli studenti, ed in particolar modo le ragazze, ad applicarsi ancor di più in quello che fanno e, di conseguenza, a migliorarsi. Impegno e dedizione possono far si che anche una donna riesca a raggiungere posizioni lavorative di prestigio, che nell’immaginario collettivo prevedono una presenza prevalentemente maschile. La buona notizia che la scienziata ha svelato in conclusione di conferenza è stata quella che ha visto la presenza femminile nella struttura del Cern in costante aumento, da un cinque per cento dei giorni della sua assunzione al venti per cento attuale.

Quello del Comprensivo di Sestri Levante è un esperimento che ribadisce quanto sia importante mettere ragazzi e ragazze a confronto con la realtà, che passa così dalla conoscenza teorica acquisita dai libri di testo a concretizzarsi davanti ai loro occhi, portando anche chi di solito sta in sordina a scoprirsi e a svelare interessi che spesso sono sconosciuti anche agli insegnanti.

La presenza di una scienziata così importante ha sicuramente smosso qualcosa dentro agli studenti, che hanno apprezzato la possibilità di trasformare la loro classe in una finestra sul mondo.

A coordinare l’iniziativa la Docente di Lingue Prof.ssa Elena Piazze.