‘Santa’: “Smart working è oggetto di analisi in tutto il mondo”

da Facebook Donadoni Sindaco

In riferimento all’intervento odierno del Gruppo Consiliare “Progetto Santa Insieme con Voi”, il gruppo Donadoni Sindaco precisa:

Ancora una volta leggiamo increduli un intervento di una parte della minoranza la quale tende nello stile e nei contenuti, a portare concetti seri su un piano sarcastico, ironico, ilare, a dir poco superficiale.

Ebbene – al di là dell’importanza della sala Meistri & Mesté che custodisce, tra l’altro, la video memoria della nostra comunità (come ad esempio l’intervista al partigiano Gamela, scomparso proprio ieri); al di là delle considerazioni non veritiere su altri argomenti superficialmente citati come la rete wifi o l’aiuto ai cittadini e alle attività economiche – il tema dello smart working è oggetto di discussione e analisi, ora più che mai, in tutto il mondo; soprattutto su come questo strumento potrà cambiare le nostre abitudini lavorative anche dopo l’emergenza sanitaria.

La fortuna di Santa Margherita Ligure è quella di essere una località che offre un’alta qualità della vita per servizi, per clima, per paesaggi. Essere appetibile non solo per le spiagge, non solo per i panorami, non solo per le passeggiate o per le immersioni, ma anche come luogo dove poter svolgere il proprio lavoro a distanza, apre prospettive di crescita e sviluppo; qui non si tratta, ovviamente, di affollare persone in un luogo pubblico, ma di offrire, quando la situazione lo consentirà, alla nostra Comunità una ulteriore possibilità per uno sviluppo e una crescita. La tessera di un mosaico ampio di infrastrutture e servizi che sono motore di sviluppo per il nostro comune. Ma chi vive di citazioni e like su Facebook queste “sfumature” probabilmente non le coglie.