‘Santa’: “Postazioni smart working, non scherziamo”

Dall’ufficio stampa di “Progetto Santa Insieme con Voi” riceviamo e pubblichiamo

Apprendiamo dalla pagina social Donadoni Sindaco che l’Amministrazione starebbe cercando uno spazio di proprietà comunale per allestire postazioni da adibire allo smart working per chiunque ne faccia richiesta. In questo modo, secondo le intenzioni del Sindaco, si incentiverebbero i proprietari di seconde case a vivere e lavorare nella nostra cittadina.

Appurato che il comunicato non è stato scritto dall’Ufficio Stampa della Regione e che il Comune in questione è quello di Santa e non di Bugliano, ci chiediamo, allibiti, se non sia tutto uno scherzo per farci sorridere in questo periodo di incertezza e paura. Ci chiediamo come sia possibile che, mentre i vari decreti del Presidente Conte spingano ad evitare assembramenti, il nostro Sindaco accarezzi l’idea di crearli addirittura in strutture comunali, magari nella sede di “meistri e mesté”, che tanto paghiamo l’affitto e non ci è mai andato nessuno. Ci chiediamo come non si sia pensato alla soluzione più semplice e veloce: potenziare la linea wifi comunale che, ad oggi, non funziona assolutamente.

Se una Giunta, invece di concentrarsi a tutelare la salute dei propri cittadini e le attività economiche in crisi, si diletta in queste discutibili e pericolose iniziative, impegnando risorse finanziarie senza riflettere sulle conseguenze e sbandierandole come panacea di tutti i mali, bene, questa Giunta deve dimettersi immediatamente, lasciando spazio a un Commissario prefettizio.

Amministrare non è un gioco, soprattutto di questi tempi.