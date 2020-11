RASSEGNA STAMPA Bar e ristoranti chiusi, è coprifuoco

Oggi, mercoledì 4 novembre auguri a Carlo. Mercati settimanali: Camogli; Casarza Ligure; Levanto; Santo Stefano d’Aveto; Uscio. Oggi 4 Novembre, fine della prima guerra mondiale, festa dell’Unità nazionale, delle forze armate, del Tricolore. Parole: uggia (sensazione di noia mista a inquietudine; fastidio; mancanza di luce o sole). Proverbi: merce rara è sempre cara”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Covid economia: “Bar e ristoranti chiusi, alle 22 tutti a casa”; “Coprifuoco utile solo nelle grandi città”; “I centri commerciali sono luoghi del tutto sicuri”. Emergenza covid:“Case di riposo, boom di contagi con 177 positivi in sei strutture”; “Nuovo giro di tamponi alla San Fortunato”; “Non fu visitato, morì di covid, sequestrate le cartelle cliniche”; “Il Covid adesso entra in fabbrica: raffica di casi in tutto il Tigullio”; “Personale Asl, martedì mobilitazione a Chiavari”. “Rapallo e Chiavari, positivi record; a Sestri chiude il locamare”. Covid e scuola: “No al nuovo lockdown pedagogico ed educativo”; “Tutti banchi non sono ancora arrivati, ma a mancare sono le cattedre”. 4 Novembre: il covid limita le cerimonie.

Chiavari: salotto dell’artista al debutto. Chiavari: manutenzione straordinaria del rio Campodonico. Carasco: cacciatore nasconde pistola fuorilegge, arrestato.

Rapallo: sì alle luminarie natalizie. Rapallo: i legali esaminano gli atti dell’accordo. Santa Margherita Ligure vara iniziative a favore dei cittadini. Santa Margherita Ligure: morto il partigiano Beppe Spagnoli. Portofino: l’area marina aiuta i diving.

Camogli – Recco : iniziative a favore dei cittadini.

Moconesi: l’addio ad Alfredino De Ferrari. Borzonasca: niente luci sulla strada, rischio cavalli. Santo Stefano d’Aveto: arriva il cannone per la neve artificiale. Val d’Aveto: gli autobus transitano alla Scoglina.