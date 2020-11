Rapallo: i Fratelli d’Italia e il giorno della Vittoria

Dall’ufficio Comunicazione del Circolo Territoriale di Fratelli d’Italia Rapallo riceviamo e pubblichiamo

In occasione della ricorrenza del IV Novembre, Giorno dell’Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate, Il Direttivo del Circolo Territoriale Fratelli d’Italia Rapallo aderisce convintamente ai festeggiamenti in ricordo della vittoria conseguita dalle truppe italiane nella Prima guerra mondiale.

Il IV Novembre è anche la festa delle Forze Armate e consente a tutti noi di tenere viva la memoria di tutti coloro che hanno sacrificato la vita per la Patria.

Per questo il Direttivo invita tutta la cittadinanza a commemorare la ricorrenza, esponendo la bandiera Tricolore ai balconi e alle finestre.

Il Direttivo del Circolo Territoriale Fratelli d’Italia Rapallo