Rapallo: commemorazione del IV Novembre

Il Comune di Rapallo ha commemorato questa mattina la ricorrenza del IV Novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

La cerimonia si è tenuta in forma estremamente ridotta per ottemperare alle vigenti disposizioni e normative igienico sanitarie per il contenimento dell’emergenza covid-19.

Unico presente infatti, il Sindaco Carlo Bagnasco, che dopo aver posato una corona presso il monumento ai caduti di tutte le guerre di Piazza IV Novembre si è fermato per un momento di raccoglimento per ricordare le persone che persero la vita a difesa della nostra Patria per l’ideale di unità nazionale e la popolazione civile che visse momenti di sofferenze e sacrifici.