Monterosso: posticipato il pagamento della Tari

Da Guido Ghersi

L’Amministrazione Comunale di Monterosso al Mare, in considerazione del difficile momento sociale ed economico dovuto all’emergenza sanitaria, ha deciso di posticipare l’invio della Tassa sui Rifiuti, per venire incontro alla difficoltà delle famiglie e delle attività.

Quest’anno l’invio della TARI sarà predisposto in due tempi:

30 novembre 2020

31 gennaio 2021

La bollettazione corrisponde ad un acconto pari a circa al 60% del tributo dovuto per l’anno 2020. Il saldo, sul quale saranno calcolate le eventuali riduzioni illustrate di seguito, sarà inviato nel corso dei prossimi mesi ed avrà scadenza il 28 febbraio 2021.

In particolare sono previste tre tipologie di agevolazioni:

1) Agevolazioni per l’abitazione principale e le sue pertinenze utilizzando il “Fattore Famiglia” rivolte a soggetti in condizioni economiche e sociali disagiate.

La domanda dovrà essere presentata entro il 16 dicembre 2020, su apposito modulo, allegando copia della certificazione ISEE, riferita ai redditi percepiti nell’anno precedente e rilasciata dai soggetti abilitati ed integrata dal “Fattore Famiglia”.

Per accedere alle agevolazioni previste dal “Fattore Famiglia – Modello integrativo fattore ISEE” è possibile collegarsi al seguente link https://econlivlab.eu/survey/197743?lang=it oppure rivolgersi agli Uffici Comunali per assistenza alla compilazione dell’autocertificazione (per la compilazione sarà necessario essere in possesso della Dichiarazione Unica Sostitutiva ed Attestazione ISEE). L’Ufficio procederà all’elaborazione dello sgravio/rimborso entro la data del 16 gennaio 2021.

2) Agevolazione per i nuovi nuclei familiari che acquisiscono la residenza nel Comune di Monterosso al Mare.

L’introduzione di questa nuova agevolazione ha l’obiettivo di contrastare lo spopolamento ed incrementare la nuova residenzialità. È rivolta ai nuovi nuclei familiari che acquisiscano la residenza nel territorio comunale e abbiano i seguenti requisiti:

– Contratto di affitto regolarmente registrato con durata pluriennale;

– Composizione minima del nucleo familiare 2 componenti.

L’agevolazione avrà durata di 12 mesi a partire dalla data di decorrenza della Tassa Rifiuti come dichiarata nella Denuncia di variazione TARI e sarà concessa dietro compilazione di apposita istanza su modulistica da presentare entro il 16 dicembre 2020.

L’Ufficio procederà all’elaborazione dello sgravio/rimborso entro la data del 16 gennaio 2021.

3) Agevolazioni per le utenze non domestiche.

Per le attività che, in seguito alle limitazioni imposte dalla normativa emergenziale, hanno subito periodi di chiusura obbligatoria, sono state introdotte delle riduzioni di cui potranno beneficiare presentando istanza entro il 16 dicembre 2020.

Gli Uffici Comunali restano a disposizione per qualsiasi chiarimento, ricordando che tutta la modulistica è disponibile sul sito istituzionale nell’apposita sezione e può essere trasmessa all’indirizzo protocollo@pec.comune.monterosso.sp.it