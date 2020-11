Decreto Conte: batosta all’economia con tante incognite

Nuovo decreto Conte prevede un doppio regime di norme: una parte uguale in tutta Italia ed un’altra che varia a seconda dell’incisività (stabilita da 21 parametri) del virus sulle regioni.

La zona così detta rossa ( scenario 4) riguarda: Lombardia, Piemonte, Alto Adige, Valle d’Aosta e Calabria.

La Liguria apparterrebbe alla zona arancione (scenario 3) le cui norme sono molto severe.



Le norme sono in vigore dal 5 novembre al 3 dicembre





Tra le poche modifiche apportate tra la bozza e la versione finale, quelle sui parrucchieri: restano aperti anche nelle zone che rientrano nello scenario 4, a dispetto di quanto previsto nella bozza del pomeriggio.

Le norme entreranno in vigore dal 5 novembre e fino al 3 dicembre. Dovrebbero essere assunte in accordo con i singoli governatori delle Regioni.

******

Norme valide per tutta Italia



Coprifuoco fino alle 22; successivamente è necessaria l’autocertificazione

chiusura dei musei e delle mostre;

didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, salvo laboratori; elementari e medie e per i servizi all’infanzia attività in presenza ma con uso obbligatorio delle mascherine (salvo che per i bimbi al di sotto dei 6 anni);

nei giorni festivi e prefestivi, chiusura medie e grandi strutture di vendita, ad eccezione delle farmacie, negozi di generi alimentari, tabacchi ed edicole;

trasporti: viaggiatori al 50 per cento sui mezzi pubblici compresi i treni regionali;

chiusura di bar e ristoranti alle 18 (aperti per il pranzo della domenica);

concorsi sospesi tranne quelli a carattere sanitario

chiusura sale scommesse e macchinette in bar e tabaccherie;

parrucchieri aperti

*****

Altre regole verranno stabilite dal ministero della salute

*****

Nelle regioni arancioni (3 livello)

vietato ogni spostamento, in entrata e in uscita, dalla Regione, salvo che per comprovate esigenze di lavoro, salute e urgenza;

vietato ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune

chiusi bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ad esclusione delle mense e del catering. Sì alla sola ristorazione con consegna a domicilio.