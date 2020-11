Chiavari: festa dell’Unità nazionale e delle Forze armate (3)

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo



Questa mattina il primo cittadino Marco Di Capua, accompagnato dal consigliere Giorgio Canepa e dal comandante della Polizia Locale, ha deposto le corone presso i monumenti, i cippi e le lapidi commemorative cittadine.

Mentre, alle 11.30 si è svolta, in forma ristretta e nel rispetto delle norme anticontagio, la cerimonia dell’alzabandiera in piazza Roma, con benedizione della corona deposta presso il monumento dei Caduti, alla presenza del sindaco Di Capua, del Comandante della Scuola Telecomunicazioni FF.AA., Capitano di Vascello Nicola Chiacchietta e dei rappresentanti delle forze dell’ordine.



«Una ricorrenza ancora più densa di significato, alla vigilia delle nuove disposizioni che entreranno in vigore a breve per contenere la pandemia. Ringrazio, inoltre, le forze armate, tutte le forze dell’ordine e le associazioni di volontariato per l’impegno profuso in questi mesi di emergenza sanitaria e sociale» afferma Marco di Capua, sindaco di Chiavari.