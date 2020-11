di Giuseppe Valle

La festa delle Forze Armate e dell’unità della nazione è ricordata anche quest’anno, sebbene in tono minore per l’emergenza sanitaria. Il sindaco, Marco Di Capua, ha già posto le tradizionali corone di fiori nei luoghi più significativi della città, a testimonianza della considerazione dell’Amministrazione Comunale per una ricorrenza che non è solo formale.