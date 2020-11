Chiavari: Economica chiusa fino al 3 dicembre; Bruzzo dimesso

Dalla Società Economica riceviamo e pubblichiamo

In seguito all’entrata in vigore del DPCM del 3 novembre 2020 la Biblioteca e gli Uffici della Società Economica resteranno chiusi al pubblico fino al 3 dicembre 2020. I prestiti librari tuttora in corso sono prorogati fino alla riapertura e, come sottolinea il vice presidente, Enrico Rovegno: <In questo periodo lavoreremo per riuscire a mettere a disposizione del pubblico anche i nuovi acquisti di libri, dopo la riapertura>.

I consiglieri dell’Ufficio di Presidenza e tutto il personale intanto augurano un completo ristabilimento al presidente, Francesco Bruzzo, che oggi è stato dimesso dall’Ospedale San Martino.