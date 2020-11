Chiavari: appello Italia Viva, posteggi e autostrada gratis

Dai coordinatori dei Comitati civici di Italia Viva Tigullio: Franco Fiorenza; Giorgio Gianello, Lorenza Traverso, Mattia Villani riceviamo e pubblichiamo

Visto l’aumentare esponenziale dei contagi da Covid-19 in Liguria e pur essendo consapevoli che sia una scelta poco ecologica, fino a che non ci sarà la possibilità oggettiva di accedere in sicurezza ai trasporti pubblici, ci rivolgiamo ai Sindaci del territorio che va da Genova a Sarzana, affinché rendano gratuiti tutti i posteggi.

Tramite i nostri portavoce di Italia Viva, chiediamo di intercedere col Ministero dei Trasporti, per cercare di calmierare o ancor meglio azzerare i pedaggi per questa tratta autostradale.

I lavoratori pendolari in questo grave momento, devono essere messi in condizione di usare i propri mezzi privati ed essere economicamente tutelati.Utilizziamo i fondi europei per finanziare Comuni e autostrade, eventualmente si provvederà poi a far autocertificare lo spostamento per motivi lavorativi, ma non è più accettabile contagiarsi per andare a lavorare o a scuola.

Questo nostro Comunicato è rivolto ai Sindaci e riguarda le autostrade del territorio della Liguria orientale, nulle nega di estendere la richiesta in altre zone della Regione o della Nazione.