Chiavari: 29 nuovi contagi, 1 guarito, 1 decesso; i positivi sono 238

A Chiavari la curva è in peggioramento. Lo spiega lo steso sindaco Marco Di Capua: “Ben 29 nuove persone positive al virus e 1 guarigione.

I ricoverati in ospedale scendono da 21 di ieri a 19 di oggi (1 purtroppo è deceduto). Pertanto, i positivi chiavaresi passano dai 210 di ieri a 238 di oggi, di cui 19 ricoverati. In nessun momento della prima ondata avevamo un numero così alto di persone contagiate”.