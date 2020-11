Camogli: IV Novembre, deposizione delle corone di alloro

Ricorrenza del 4 Novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. A Camogli, dopo la benedizione delle corone di alloro impartita da don Davide Casanova nell’atrio del Palazzo Municipale, alla presenza del sindaco Francesco Olivari e del comandante della polizia municipale Antonio Santacroce, in piazza Matteotti presso il monumento ai Caduti è stata deposta una corona. Poi la deposizione al monumento ai marinai presso il belvedere “Gente di mare”; al cimitero del centro e a quello di Ruta; alle lapidi di piazza Schiaffino, San Rocco e Ruta; alla scalinata Martiri delle Foibe e al largo in Memoria dei costruttori e caduti per la pace; infine a San Fruttuoso.

(foto di Consuelo Pallavicini)