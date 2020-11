‘Santa’: avvio di un progetto di smart working pubblico

Dall’ufficio Comunicazione del Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Lavorare da remoto invece che dal posto di lavoro. Tra i provvedimenti assunti per fronteggiare l’emergenza sanitaria nel nostro Paese vi è stato il ricorso allo smart working.

Anche se quello che si è iniziato a fare in Italia durante la pandemia non è comunque un vero e proprio smart working, o “lavoro agile” – ma piuttosto un lavorare da casa in un momento di emergenza, spesso unica soluzione possibile per continuare a lavorare – “l’esperimento” sembra essere riuscito tanto che tutti i provvedimenti adottati hanno confermato l’utilizzo di questo strumento.

Lo smart working, di fatto, ci ha portato (e continuerà a farlo) a concepire il lavoro in un nuovo modo; circostanza che, per Santa Margherita Ligure, ha portato molti possessori di seconde case a scegliere la riviera come base per lavorare e vivere.

Ecco dunque che per tutte queste persone – residenti o ospiti – che non possono contare su spazi adeguati o adeguatamente attrezzati, l’Amministrazione comunale si è attivata in questi giorni per individuare spazi pubblici idonei da poter destinare a questo scopo.

Un iter avviato dall’Assessore Beatrice Tassara e dalla Consigliera Arianna Sturlese, per mettere a disposizione una sala attrezzata, con postazioni e collegamenti internet, usufruibile (con le modalità che verranno individuate) per chi ne farà richiesta.

Dichiarano Tassara e Sturlese: “Santa Margherita Ligure – che siano abitazioni principali, seconde case, aree attrezzate o altro – ha le potenzialità per proporsi come un luogo privilegiato dove poter lavorare, per la qualità della vita, per i panorami, il clima e i servizi che offre”.