Regione: Toti illustra la battaglia contro il covid (2)

Covid, vincere la paura. «Si tratta – ha detto – di un programma in continuità con quello che abbiamo svolto nella passata Legislatura, ovviamente alla luce delle drammatiche vicende anche di queste di queste ore». Riferendosi alla drammatica emergenza sanitaria, Toti ha citato Martin Luter King: «“La paura bussò alla porta, ma quando il coraggio andò ad aprire non trovò nessuno”. Il tema della paura e del coraggio – ha detto – ricorre nella storia della politica» e ha aggiunto: «Una certa esperienza ce la siamo costruita negli ultimi cinque anni quando le emergenze hanno bussato alla nostra porta, un po’ come la paura, tante volte – e ha citato il crollo del ponte Morandi, le frequenti ondate di maltempo fino all’emergenza Covid – Eppure abbiamo saputo senza paura, rimboccandoci le maniche e reagire a tutte queste crisi con un esempio di tenacia e laboriosità, che è diventato un modello per il Paese». Il presidente ha aggiunto: «Dobbiamo costruire un doppio percorso che ci consenta di affrontare l’oggi con tutti i suoi guai, ma anche di guardare verso il futuro che vogliamo costruire, nella consapevolezza assoluta che il COVID finirà».

Covid, tutte le misure assunte dalla Regione. Toti ha illustrato nel dettaglio gli interventi adottati e quelli che saranno presi per contrastare l’epidemia in Liguria: «Lo sforzo che stiamo chiedendo alla nostra sanità di raggiungere i 2.000 posti letto è imponente, è un sacrificio gigantesco per la nostra sanità, in termini ovviamente di servizi offerti e di reparti riconvertiti». Il presidente ha quindi ricordato l’attivazione su tutto il territorio delle squadre territoriali, l’accordo con i medici di medicina generale, l’apertura di 13 residenze COVID con ulteriori 500 posti letto, la prossima attivazione di un reparto al Padiglione Nouvel alla Fiera del mare di Genova, «ma il vero problema per l’intero Paese – ha aggiunto – sono la ricerca di infermieri e di medici specializzati, soprattutto in alcune discipline su cui nel corso degli ultimi anni si è investito davvero poco». Rispetto all’affollamento dei reparti di pronto soccorso Toti ne ha precisato le cause: «È perché non abbiamo mandato mai a casa nessuno. In questa Regione, se c’è una cosa di cui siamo orgogliosi, è che tutti hanno voluto l’appropriatezza della cura. Questo è stato fatto nella prima e nella seconda ondata di Covid e le nostre terapie intensive non sono mai arrivate alla saturazione». Toti ha annunciato, fra l’altro, l’assunzione entro tre settimane di 180 infermieri appena laureati.

Emergenza, condivisione con il Consiglio. Il presidente ha quindi assicurato un aggiornamento costante e la condivisione con l’Ufficio di presidenza, i capigruppo e il presidente della Commissione Salute e Sicurezza sociale (quando si sarà insediata) delle iniziative che saranno assunte.

Il Piano di edilizia sanitaria. Il presidente ha, quindi, illustrato alcuni degli obbiettivi del suo Programma: il Piano di edilizia ospedaliera, che riguarda, fra gli altri, il Santa Corona, il nuovo Pronto Soccorso del San Martino, l’ospedale di Erzelli, il polo spezzino del Felettino e l’ospedale del Ponente genovese: «Penso – ha specificato – che si possa ripensare anche la struttura dell’Ospedale di Vallata e di Ponente. Poi decideremo se sarà pubblico o se sarà privato o se sarà misto pubblico/privato, ma questo rientrerà, in un dibattito che ho intenzione di fare laicamente con tutte le forze politiche e tutte le forze sociali della città».