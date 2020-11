Regione: “Digitalizzazione, in arrivo un cavo transoceanico” (3)

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo



Digitalizzazione. «Chi oggi deve estendere la banda larga – ha detto il presidente Toti – deve darci una Regione che sia accogliente per i cittadini, ma anche competitiva per le imprese. Nei prossimi mesi arriverà a Genova il più grande cavo transoceanico di dati del nostro Paese, diretto poi nella potente Lombardia e in Germania. Questa deve essere un’opportunità non solo per la Città di Genova, ma che viene diffusa nel territorio grazie alla diffusione di quelle nuove tecnologie che il Covid ci ha insegnato ad usare molto più di prima e che si sono rese molto più indispensabili anche per la sopravvivenza delle nostre imprese, basti pensare al commercio online, basti pensare alla consegna a domicilio di cibo».