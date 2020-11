Regione: “Difesa del suolo, il porto di ‘Santa’ e le altre opere” (4)

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo

Difesa del suolo. il Presidente Giovanni Toti ha ricordato l’apertura del cantiere in Val Bisagno per lo scolmatore, gli investimenti per contrastare il dissesto idrogeologico, i fondi della Protezione Civile utilizzati per mettere in sicurezza il Porto di Santa Margherita, per adeguare le difese a mare dei Comuni, e gli altri interventi in materia urbanistica: la legge sulla rigenerazione urbana, l’abbattimento della diga di Begato a Genova, i “Waterfront” di Genova, Ventimiglia e Spezia.