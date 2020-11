Regione: “Covid: no a un lockdown generalizzato” (5)

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo

No ad un lock down generale. Tornando all’emergenza sanitaria e alle nuove, imminenti misure annunciate dal Governo per contenere l’epidemia, Toti ha precisato: «La Liguria e la città di Genova, ma più in generale il Paese, difficilmente reggerebbero lo shock di un altro “lockdown” generale e, soprattutto la nostra attività portuale, oggi, alla vigilia del Natale, con gli arrivi di “import-export” nel sistema portuale della Liguria, devono poter continuare a lavorare per rifornire le imprese del Nord Italia».

Appello all’unità. Il presidente ha concluso: «Senza farsi dominare dalla paura, talvolta dalla voglia, pur legittima, di speculazione politica, tutti sappiano remare nella stessa direzione per uscire dalle secche dolorose di oggi e guardare anche al futuro, continuare a progettare e, se possibile, a costruire, nella Regione che ha tenuto aperto il cantiere del Ponte Morandi e molti altri anche nella prima ondata di Covid, quel futuro che arriverà senza dubbio e davanti al quale non possiamo farci trovare impreparati».

Luca Garibaldi è intervenuto al termine delle comunicazioni del presidente della giunta rilevando che aveva chiesto che il dibattito sul programma della giunta avvenisse nella seduta odierna e, subito dopo, ha proposto la convocazione urgente dell’Ufficio di presidenza per programmare una seduta straordinaria del Consiglio regionale sull’emergenza Covid.

Gianni Pastorino, dopo aver lamentato che la prima seduta del Consiglio si è svolta oltre 5 settimane dopo le elezioni, si è associato alla richiesta di un Consiglio straordinario sull’emergenza sanitaria.

Il Presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei ha citato in aula gli articoli di riferimento del Regolamento del Consiglio regionale con i quali viene stabilito che la discussione sulle comunicazioni del presidente della Regione non può avvenire nella stessa seduta in cui è stato presentato il programma della giunta e ha illustrato le modalità con cui vengono convocate le sedute straordinarie.

Angelo Vaccarezza ha ribadito le spiegazioni già fornite dal presidente Medusei e ha convenuto sulla convocazione urgente dell’Ufficio di presidenza.

Stefano Mai si è dichiarato disponibile alla convocazione di una seduta straordinaria sull’emergenza Covid assicurando contributi e suggerimenti per affrontare la pandemia.

Assenti: Benveduti, Ioculano, Sansa.