Recco: un servizio battelli per collegare i Comuni del Golfo

La possibilità di fruire del molo di attracco di Sori, dopo i lavori effettuati dal Comune per renderlo agibile, autorizza ad ipotizzare un servizio di trasporto marittimo che, a partire dalla prossima estate, possa unire i Comuni del Golfo Paradiso, difficilmente collegabili con mezzi su gomma. I vantaggi sarebbero diversi per tutti i Comuni ed i privati che potrebbero spostarsi risolvendo il problema posteggi. Al momento resterebbe escluso Bogliasco, che un molo ce l’ha, ma impraticabile per il mancato dragaggio; una carenza non lieve.

A parlare di una possibile maggiore coesione tra i Comuni del Golfo Paradiso è il sindaco di Recco Carlo Gandolfo che pone subito le mani avanti e specifica di non avere nessuna velleità di prevaricare o avere la supremazia sugli altri Comuni.

Nel corso di un colloquio precisa che sono due i filoni in cui vede una possibile collaborazione tra i sette Comuni del Golfo (Avegno, Bogliasco; Camogli; Pieve Ligure, Recco; Sori; Uscio). La prima è promozionale e turistica. La seconda punterebbe ad una unione tra i comuni che potrebbe superare quelle tra Avegno e Uscio e tra Bogliasco, Pieve Ligure e Sori. Sempre nella piena irrinunciabile autonomia dei Comuni.

Certo i vantaggi – diciamo noi – sarebbero molti a partire, ad esempio, da una polizia urbana unica; da servizi sociali unificati.