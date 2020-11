Recco: liceo Da Vigo, mancano ancora insegnanti

Da un gruppo di genitori di studenti del liceo linguistico Da Vigo Nicoloso di Recco, riceviamo e pubblichiamo

Siamo i genitori degli alunni del Liceo linguistico Nicoloso Da Vigo.

Scriviamo queste righe per mettere a conoscenza l’opinione pubblica della situazione in cui versiamo dal 14 settembre.

Oltre al delicato momento storico che stiamo attraversando nel quale i nostri ragazzi sono costretti a una didattica a distanza che li priva delle relazioni sociali e dei valori che la scuola indirettamente insegna, c’è il perdurare della mancanza di numerosi insegnanti, in particolare la mancanza di professori delle materie linguistiche, che provoca un grave danno formativo difficilmente recuperabile.

In attesa di riscontri positivi da parte degli organi competenti auspichiamo che questa situazione si risolva in tempi rapidi.