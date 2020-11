“Recco in Musica”: annullato il concerto di Thèo Ranganathan

Dal Gruppo Promozione Musicale “Golfo Paradiso” riceviamo e pubblichiamo

Carissimi amici, il bel successo del concerto di Alberto Pavani ci aveva dato un po’ di speranza nel poter proseguire la nostra rassegna “Recco in musica”. Con grande dispiacere, però, dobbiamo annunciarvi che per il momento ci fermiamo, a causa naturalmente dell’emergenza sanitaria, che sta avendo una preoccupante ripresa. Il concerto di Thèo Ranganathan, previsto per il 12 novembre, è dunque cancellato e al momento non sappiamo dirvi con certezza se avremo modo di programmare altre date entro la fine dell’anno.

Nella speranza di poterci rivedere presto con rinnovato entusiasmo, vi mandiamo i nostri più cari saluti.

Per ulteriori informazioni: gpmusica.info, gpmusica@libero.it, 0185770703, 3395839136 (Whatsapp)