RASSEGNA STAMPA. Due morti e 66 nuovi contagi

Oggi, martedì 3 novembre, auguri a Silvia. Mercati settimanali: Bogliasco; Cicagna; Cogorno; Varese Ligure; Zoagli. Parole: rush (corsa precipitosa, tumultuosa; nello sport lo sforzo finale in prossimità del traguardo). Proverbi: “Novembre: raccolto e seminato”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Emergenza covid: altri due decessi e 66 nuovi contagi; sindaco di Lorsica tra i positivi”; “Tamponi dai medici di famiglia, nel Tigullio spazi a disposizione”; “Già riaperte tante seconde case in Riviera”. Covid e scuola: “Lezioni a distanza, le medie pronte, tablet consegnati, scelte le piattaforme”; “La digitalizzazione rimane un problema nell’entroterra”. Covid economia: “Rapallo non cambia gli orari dei negozi”; “Stop alle tasse o è una strage. Bisogna salvare Natale”

Natale: “Bande e filarmoniche tutte insieme per il concerto di Natale”. “A Chiavari Promotur pagherà le luminarie”.

Sestri Levante entra nel consorzio di Portofino Coast. Sestri Levante: amministratori comunali riuniti da remoto. Lavagna: destinazione agricola per la piana dell’Entella. Chiavari: serie di telefilm da girare in città. Chiavari: in Consiglio comunale la frana di Maxena. Leivi: il ricordo di Oscar, cane avvelenato.

Santa Margherita Ligure: rischio idrogeologico, nuovi interventi. Santa Margherita Ligure: l’addio a Maria Rita Giannini.

Camogli e Avegno: il maggiordomo di quartiere nel Golfo Paradiso.

Moconesi: ottobre colombiano, ecco i lavori delle scuole.