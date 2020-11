Rapallo: “Ristori alle imprese, serve il blocco delle tasse”

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo una nota a firma del Sindaco Carlo Bagnasco

Scrivo questa nota a poche ore dalla conferenza Stato-Regioni convocata per questo pomeriggio, da cui dovrebbe scaturire il nuovo DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri a fronte di un’emergenza Covid-19 che sta assumendo contorni sempre più preoccupanti. Non parlo solo dal punto di vista sanitario, benché la tutela della salute delle persone sia la priorità, ma anche da quello economico.

Le nuove restrizioni preannunciate, che andranno verosimilmente ad inasprire quelle già disposte con il precedente decreto, andranno giocoforza a mettere in ginocchio numerose categorie imprenditoriali e commerciali. Penso, solo per fare un esempio, a tutto il comparto della ristorazione, ma anche alle palestre, chiamate ad effettuare notevoli investimenti per adeguarsi alle norme più stringenti previste dal protocollo per le strutture sportive, salvo poi essere inserite, nemmeno una settimana dopo, nell’elenco delle attività oggetto di chiusura previsto dal DPCM del 24 ottobre 2020.

Ritengo fondamentale che il governo centrale, di pari passo con le limitazioni che si pongono l’obiettivo di abbassare la curva epidemiologica, emani provvedimenti che contemplino aiuti immediati alle attività che hanno subito e subiranno ripercussioni per via della reiterata chiusura.

Oltre a quanto previsto nel dl Ristori, penso al blocco delle tassazioni per l’anno 2020. Ribadisco: i ristori devono essere adeguati e, soprattutto, tempestivi. Dico tutto questo senza voler far polemica, ma con l’auspicio che in questo momento tutti, dal Governo centrale ai sindaci, possano e vogliano assumersi la responsabilità di affrontare in maniera concreta la situazione, senza strumentalizzazioni politiche ma con l’unico e univoco obiettivo di tutelare il Paese e i suoi cittadini sotto entrambi i profili, sanitario ed economico.