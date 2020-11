Rapallo: ricostruzione porto, gli effetti su città e politica

In questo lugubre clima dovuto all’impazzare del covid e accentuato dal tempo tipicamente autunnale, la nautica nel Tigullio rappresenta una speranza. Il desiderio di isolarsi, spinge moltissime persone all’acquisto o al noleggio di un’imbarcazione. I dati positivi del Salone Nautico vengono confermati da chi opera sulle banchine.

A Rapallo l’arrivo di un socio serio nella gestione del porto Carlo Riva, fa intravvedere la possibilità che già nell’estate 2021 lo scalo riprenda a vivere assicurando posti di lavoro soprattutto nell’indotto.

In questi giorni l’accordo sottoscritto dal sindaco Carlo Bagnasco e l’imprenditore bolognese Davide BIzzi è sottoposto ad una rilettura dopo l’attento esame effettuato dai legali prima della firma.

Possiamo prevedere gli effetti che la ripartenza del porto Riva dopo due anni di silenzi, illusioni, rinvii avrà sula città. Difficile capire invece le conseguenze sulla maggioranza che pensa già al prossimo lontano confronto elettorale. Carlo Bagnasco dopo il secondo mandato non potrà ricandidarsi; nel primo era riuscito a trovare soluzione a problemi decennali che i suoi predecessori non erano riusciti a concludere. L’arma vincente di Bagnasco è stata quasi sempre la capacità di rapportarsi col prossimo; arma che non tutti nella maggioranza posseggono.