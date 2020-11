Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

L’amministrazione comunale fa il punto sulla situazione Covid-19 sul territorio cittadino a seguito degli ultimi aggiornamenti di Asl4.

I positivi registrati nel territorio di Rapallo sono al momento 181 di cui 22 ricoverati in ospedale; 31, le persone in isolamento e attenzionate dalla Asl; 3, le persone in isolamento precauzionale poiché rientranti dall’estero