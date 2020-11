Rapallo: domani Carlo Bagnasco a Mattino 5

Situazione bar, ristoranti, gelaterie. Domani mattina il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco ne parlerà alla trasmissione “Mattino 5” (Mediaset) condotta su Canale 5 da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Bagnasco ha accettato l’invito, ma parteciperà in collegamento dal suo ufficio in Comune per doversi allontanare da Rapallo. In una delle prossime puntate Bagnasco sarà presente a “Stasera Italia” condotta da Barbara Palombelli su Rete 4.

Carlo Bagnasco è l’unico politico ligure, oltre a Toti, ad avere frequentazioni su media nazionali.