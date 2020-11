Rapallo: “Caro governo, non ci sono attività sacrificabili”

Dal Circolo Territoriale Fratelli d’Italia Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Anche a Rapallo Fratelli d’Italia si schiera dalla parte delle categorie abbandonate dal governo Conte e lancia la campagna di solidarietà: “NON ci sono attività NON essenziali”.

“E’ assurdo chiudere i ristoranti per decongestionare i mezzi pubblici, che non sono certo pieni alla sera ma alla mattina, così com’è illogico chiudere le palestre dopo averle fatte mettere in regola con tutte le misure di

prevenzione. Durante l’estate andavano potenziati i trasporti, assunto personale medico, aumentati i posti letto nelle terapie intensive, queste erano alcune delle duemila proposte sotto forma di emendamenti

presentate da Fratelli d’Italia, che sono rimaste inascoltate e ora si fa ricadere sui lavoratori ed esercenti l’inefficienza del governo. Un governo capace solo di sfornare Dpcm senza logica”, dichiara Gianni Arena

Presidente del Circolo Territoriale Fratelli d’Italia di Rapallo. “I membri del nostro Direttivo, alcuni dei quali direttamente coinvolti con le loro attività, vogliono esprimere solidarietà alle categorie ingiustamente colpite dalla scure di Conte. Sentire il premier definire “sacrificabili certe categorie” non è affatto piacevole, perché dietro quelle categorie sacrificabili ci sono

lavoratori, imprenditori, partite Iva e tutte le loro famiglie per cui quel lavoro è essenziale per vivere.”

“L’impegno del partito di Giorgia Meloni, e il nostro personale impegno come Direttivo di Fratelli d’Italia Rapallo è, oggi più che mai, sostenere e dare voce a chi purtroppo in questo momento è stato messo in ginocchio dai provvedimenti del Governo. Conclude Arena. “Commercianti, ristoratori, lavoratori hanno il sacrosanto diritto a vivere e lavorare dignitosamente”.