Portofino: dall’Area Marina, 17.500 euro ai diving in crisi

Da Giorgio Fanciulli, direttore Area Marina Protetta Portofino, riceviamo e pubblichiamo

L’evento pandemico che ha colpito il mondo intero e la nostra Italia ha costretto, nella primavera scorsa, alla chiusura di molte attività del terziario, ivi comprese le attività di supporto al turismo subacqueo che rappresentano, nel nostro comprensorio, una voce economica di rilievo. Fortunatamente la stagione estiva ha permesso un recupero delle presenze ma, essendo ormai la subacquea ricreativa una disciplina che si riesce a praticare per gran parte dell’anno, certamente i mesi di lockdown hanno costituito una perdita non colmata.

I Centri diving autorizzati ad operare in AMP Portofino ricoprono anche un ruolo di promotori dei fondali dell’AMP e delle loro bellezze faunistiche e costituiscono un veicolo importante della promozione dell’AMP e del comprensorio.

Per questi motivi il Consorzio di Gestione dell’AMP Portofino ha deliberato di riconoscere ai Centri Diving autorizzati e in regola con i pagamenti pregressi dei corrispettivi legati al rilascio dell’autorizzazione, un contributo a parziale compensazione delle spese che hanno sostenuto per adeguarsi al protocollo per il contenimento del contagio COVID.

La somma complessiva destinata a tale contributo è pari ad euro 17.500 suddivisi fra i Centri Diving secondo un criterio di riparto che tiene conto di alcuni parametri di merito, fra cui l’aver richiesto l’autorizzazione precedentemente all’avvio del periodo di lockdown.

L’erogazione di detto contributo è già in atto e alcuni Centri hanno già avuto modo di trovare sul proprio conto corrente l’importo bonificato dall’Ente