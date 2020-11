Ne: attraversamenti pedonali in sicurezza in due vvie

Dall’ufficio stampa del Comune di Ne riceviamo e pubblichiamo

E’ in arrivo, per il Comune di Ne, un nuovo finanziamento dalla Regione Liguria a sostegno della realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali nei centri abitati delle vie Garibaldi e Risorgimento a Ne.

Nello specifico, il progetto prevede la predisposizione di numero 9 attraversamenti pedonali nelle suddette vie, i quali, al fine di rendere più sicuro il passaggio pedonale, verranno efficacemente illuminati da luci a led e segnalati da indicatori lampeggianti. Il Sindaco, Francesca Garibaldi, si dichiara particolarmente soddisfatta, perché il progetto, realizzato dall’Ufficio Tecnico comunale negli ultimi mesi del 2019 e presentato a Dicembre 2019, vedrà l’assegnazione dei lavori entro Giugno 2021.

“Tale progetto nasce da un suggerimento dell’Assessore alla viabilità e ai lavori pubblici, Fabrizio Podestà – spiega il Sindaco di Ne – che in stretta collaborazione con l’Ufficio Tecnico comunale, segue con perseveranza l’evolversi dei bandi e la fase stessa di progettazione, i cui buoni frutti sono riscontrabili in questo finanziamento regionale di circa 48.000,00 Euro, che va a sommarsi agli altri ottenuti dall’Amministrazione in questo primo anno di lavoro, nonostante le non poche difficoltà causate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19”.