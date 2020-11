L’amministrazione di Lavagna deve intervenire urgentemente per mettere in sicurezza alcuni tratti della pavimentazione stradale presso il parcheggio pubblico “Bianchi”. Le buche e le sconnessioni presenti costituiscono un pericolo per il transito. I lavori verranno eseguiti dall’impresa “Solari Giuseppe e C. s.a.s” di Leivi con un importo dii 2.000 euro (oltre all’Iva al 22%).