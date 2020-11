Covid: “Gli indennizzi devono essere adeguati”

Dall’ufficio stampa dell’onorevole Roberto Bagnasco riceviamo e pubblichiamo

Il Governo ha sottovalutato seconda ondata ma opposizione responsabile per bene cittadini

“Lo dicono i dati e le dichiarazioni di ieri alla Camera del Presidente Giuseppe Conte, il Governo ha sottovalutato la seconda ondata di diffusione del Covid-19. Forza Italia aveva chiesto più volte una cabina di regia per la gestione dell’emergenza ma l’opposizione è stata coinvolta solo in questi giorni quasi a voler condividere gli errori. Oggi è sicuramente il tempo delle responsabilità verso i nostri cittadini e non delle polemiche. È giusto pertanto agire sul piano sanitario ma ogni Regione deve tarare i parametri in base a dati oggettivi. Perché chiudere Regioni nel quale si stanno verificando pochi casi? Per quanto concerne le aziende ed i settori maggiormente colpiti, i ristori devono essere adeguati e immediati. Questo il Governo le deve garantire perché la crisi economico-sociale si sta rivelando violenta ed emergenziale tanto quanto quella sanitaria”.

Così l’onorevole Roberto Bagnasco, Capogruppo di Forza Italia in commissione Affari Sociali alla Camera.