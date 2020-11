Chiavari: Fabrizio Benente ospite de ‘Il bandolo’

Dall’associazione di cultura politica ‘Il Bandolo’ riceviamo e pubblichiamo

Cari amici, questa settimana su il bandolo social vi proponiamo:

Fabrizio Benente è professore associato di Archeologia cristiana e medievale presso l’Università di Genova. Si è formato e ha svolto attività di ricerca presso le Università di Pisa, Roma, Siena, Genova e presso l”Albright Institute” di Gerusalemme. Nel 2010 e nel 2012 gli è stata assegnata la Getty Research Exchange Fellowship da parte del Council of American Overseas Research Centers, per svolgere attività di ricerca in Israele e in Turchia. Ha diretto scavi archeologici in Italia e in Israele. Ha partecipato a missioni archeologiche in Corsica, Grecia, Tunisia, Libano, Mongolia interna (Cina), Crimea (Ucraina). Ha diretto il Museo archeologico di Sestri Levante (MuSel) e il Polo archeominerario di Castiglione Chiavarese (MuCast). Ha curato produzioni multimediali e documentari televisivi. Sposato con Daniela, vive a Nascio in Val Graveglia, vicino a Chiavari, dove dedica tempo al suo cane Filippo e alla cura del vigneto. È appassionato collezionista di fumetti e (nel poco tempo che rimane) pratica la corsa su strada e l’atletica leggera master.

In un suo recente articolo su il quotidiano “La Repubblica” Benente affronta la tematica assai attuale, in tempo di Covid, del ritorno ad abitare la campagna.

Ma con grande attenzione alle modalità:

-Rispetto dell’identità della montagna

-Evitare di trasferirvi le abitudini sociali della città

-Non pensare che sia la panacea di tutti i mali

È necessario capire l’identità della montagna rispettandone i ritmi ed i tempi; non tutti i luoghi della campagna ligure sono adatti ad uno sviluppo economico, e di questo dobbiamo esserne ben consci, ma si può abitare la campagna facendone un presidio per il suo controllo e rispetto, certo questa resilienza va premiata con gli investimenti necessari, e forse i confini puramente amministrativi non sono la cosa più adatta per una buona gestione.

In conclusione Benente affermando che riabitare la montagna non è un atto eroico ma una scelta di vita pacata, gradevole e molto piacevole.

Buona visione.