Camogli: materiale di potatura abbandonato

di Consuelo Pallavicini

A Camogli c’è chi proprio non ha il senso della misura. Nonostante le numerose campagne di informazione, in via Figari alla confluenza con via Maggiolo è stato abbandonato molto materiale di potatura. “Non siamo più disposti a tollerare queste forme di danno per i cittadini – spiega l’assessore Agostino Revello – Il Comune deve pagare per far portare via il materiale ed il costo ricade su tutti. Comunque i vigili stanno indagando per smascherare i colpevoli”.

Ricordiamo che le potature vanno conferite alla piattaforma ecologica comunale di Bana.