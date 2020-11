Dalla pagina facebook del sindaco di Camogli Francesco Olivari

Aggiornamento situazione sanitaria in base alle nuove segnalazioni arrivate oggi da Asl3 e ai dati relativi alla Rsa San Fortunato:

– 15 relativi alla Rsa: 13 presenti nella Rsa in buone condizioni di salute e 2 ricoverati

– 24 esterni alla Rsa: 20 presenti sul territorio comunale (tra cui 2 non residenti) e 4 fuori comune

– 1 nuovo guarito