Bogliasco: verso le elezioni; in lizza (forse) Guelfo e Pastorino

Il Comune di Bogliasco è fra quelli che andranno al voto nel corso della prossima primavera (la data non è stata ancora fissata).

L’interesse percepito per questo appuntamento elettorale non trova giustificazione nella consistenza demografica: Bogliasco conta un numero di residenti di poco inferiore alle cinque mila unità.

Si tratta però di una realtà di grande pregio naturalistico, che confina con la “grande” Genova.

Negli anni Bogliasco è divenuta baricentro di svariati interessi economici, basti pensare alla maxi lottizzazione che ha modificato il volto del “fondovalle”, nel pieno centro cittadino.

Riveste poi una grande importanza la presenza della Sampdoria, capace di veicolare un indotto significativo in termini di volume d’affari, nonché di attirare l’inevitabile visibilità mediatica a livello nazionale.

La narrazione delle vicende politiche più recenti non può che prendere avvio dalla figura di Adelio Peruzzi, eletto sindaco nel 1993 e confermato alla scadenza del suo primo mandato con un consenso plebiscitario.

Adelio Peruzzi, presidente della Rari Nantes Bogliasco che nel 1981 vinse lo storico scudetto di pallanuoto, come sindaco avviò e portò a termine l’opera di restyling che gli abitanti del borgo attendevano da anni. Grazie a lui, il Comune di Bogliasco si è dotato di un piano regolatore del colore, che ha consentito di uniformare le facciate dei palazzi del centro, conservando un profilo cromatico coerente con la tradizione ligure.

Il mandato del suo successore, Pietro Canepa, risulta privo di annotazioni interessanti e da ricordare; di fatto ha spalancato le porte del successo a Luca Pastorino.

I due mandati da sindaco di Luca Pastorino sono stati caratterizzati da un’indubbia vivacità, tradottasi in iniziative dal carattere innovativo sia nell’ambito dei servizi alle persone sia in quello della promozione turistica del borgo.

L’attuale sindaco, Gian Luigi Brisca, eletto nel 2016, ha dichiarato pubblicamente di non volersi ricandidare ed è partita con grande anticipo la “guerra” di successione.

Il centro destra pare voglia puntare su Guido Guelfo, sindaco e poi vicesindaco di Lumarzo, attualmente consigliere delegato in Città Metropolitana.

Si dice che goda dell’appoggio di Toti e di Forza Italia nonché della non-belligeranza di Lega (a Bogliasco particolarmente attiva e influente con Angelo Celle) e di Fratelli d’Italia.

Guido Guelfo è sicuramente molto conosciuto in paese; come geometra del Comune di Bogliasco (da anni in pensione) ha lasciato un ottimo ricordo tra i colleghi e nella citradinanza.

Basterà per sconfiggere Luca Pastorino?

Proprio così: l’attuale parlamentare di Leu ambisce di tornare a indossare la fascia tricolore.

Quella che si profila non è soltanto una competizione politica dal profilo scontato: centro destra “versus” centrosinistra.

È piuttosto il confronto tra due stili di vita e differenti modi di stare in politica: quello tradizionale e molto compassato (forse troppo?) di Guido Guelfo, opposto all’effervescente “rampantismo” di Luca Pastorino, sostenuto da indubbie capacità comunicative e di aggregazione.

I programmi dei due aspiranti sindaci ovviamente non si conoscono ancora ma in molti scommettono che saranno caratterizzati da differenze del tutto marginali.

Il giudizio degli elettori sarà quindi orientato da altri fattori, quali l’appartenenza politica e l’appeal individuale.

I cittadini di Bogliasco non sembrano molto in ansia di conoscere chi sarà il successore di Gian Luigi Brisca, persona stimata da tutti e che con evidente fatica sta traguardando la fine del suo mandato.

In questo segmento di costa e di splendido entroterra si vive bene e l’unica preoccupazione è quella indotta dalla convivenza con l’emergenza pandemica.

Per scegliere il prossimo sindaco c’è ancora tempo..

Guido Guelfo