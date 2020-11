Atp: modifiche linee Rezzoaglio, Santo Stefano, Moneglia

Dall’ufficio stampa di Atp Esercizio riceviamo e pubblichiamo

Sono tre le novità che da questa settimana interessano altrettante linee del levante. Notizia positiva per le linee locali di Rezzoaglio, che da ieri sono state riattivate, dopo la sospensione sospese provocata da una frana. Da oggi, a causa della chiusura delle gallerie tra Deiva e Moneglia, il servizio delle linee 40, 41, 42, 43, 47, 48 e 49 subirà alcune modifiche. Mentre fino al 30 di novembre, a causa limitazioni di peso, tutte le corse della linea 11 tra Chiavari a Santo Stefano d’Aveto, transiteranno per la val Fontanabuona via Favale di Malvaro e passo della Scoglina. Giunte a Parazzuolo riprenderanno il normale percorso. Analogo percorso per il ritorno. Inoltre, non verranno effettuate le corse delle ore 10.56 in partenza da Santo Stefano per Chiavari e delle ore 9.05 da Chiavari per Santo Stefano.

