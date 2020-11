Tennis/ A Cicagna il Torneo Rodeo Lim. 2.5: tra i vincitori Tassara di ‘Santa’

Da Alessandro Mozzi riceviamo e pubblichiamo

Si è concluso nel weekend dei santi il Torneo Rodeo Lim. 2.5 perfettamente organizzato dal Maestro Alessandro Mozzi sui rinnovati campi della Società Val Fontanabuona a Cicagna.

Ottimo il parterre di nel torneo femminile con al via alcune delle migliori giocatrici Under Liguri come la campionessa Italiana U11 Angelica Sara, la sorella Annathea e le spezzine Giulia Bizzari e Giada Rossi.

La vittoria finale andava ad Annathea Sara, classe 2006 sanremese tesserata con il TC Genova che sconfiggeva 42 42 Giada Rossi, classe 2005. Semifinaliste le ottime seconda categoria Miriana Marelli e Alessia Papalia.

Buon livello anche nel maschile dove la vittoria andava a Nicolas Tassara, componente della squadra neo promossa in serie A1 del Tennis Santa Margherita, che si aggiudicava la finale per 40 43 su Matteo Repetto del Park Genova. Semifinalisti Filippo Mozzi (TC Chiavari) e Vitali Giovanni (TC Ambrosiano Milano)