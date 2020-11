Sestri: Rio Ravino, iniziato il dragaggio

Dalla pagina facebook del Comune di Sestri Levante

Inizia oggi l’intervento di somma urgenza per il dragaggio del tratto terminale del rio Ravino, nell’area che va da piazza Bo allo sbocco a mare, che ripristinerà la funzionalità idraulica del rio attraverso la sua pulizia e l’asportazione del materiale depositato a causa delle forti piogge di inizio ottobre. Il costo dell’intervento è pari a 135 mila euro, che si vanno ad aggiungere ai 178 mila già spesi per gli interventi di pulizia e ripristino già effettuati nelle scorse settimane, come il ripristino del canale di via N.S. del Soccorso, la sistemazione della frana di via Parma, la pulizia delle spiagge, il ripristino dei rii.