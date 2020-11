Sestri: iniziato il dragaggio alla foce del rio Ravino

Dalla pagina facebook della sindaco Valentina Ghio riceviamo e pubblichiamo

Continuiamo con i lavori di tutela del territorio. Inizia oggi l’intervento di somma urgenza per il dragaggio del tratto terminale del rio Ravino, nell’area che va da piazza Bo allo sbocco a mare, che ripristinerà la funzionalità idraulica del rio attraverso la sua pulizia e l’asportazione del materiale depositato a causa delle forti piogge di inizio ottobre. Il costo dell’intervento è pari a 135 mila

Il lavoro si aggiunge agli interventi di pulizia e ripristino già effettuati nelle scorse settimane sul canale di via N.S. del Soccorso, la sistemazione della frana di via Parma, la pulizia delle spiagge, il ripristino dei rii.