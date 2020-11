‘Santa’: nella quiete del cimitero di San Lorenzo

Oggi 2 Novembre celebrazione dei Defunti. Per sottolineare la ricorrenza abbiamo visitato il cimitero di San Lorenzo della Costa, frazione collinare di Santa Margherita Ligure. Immerso nella quiete, ampio, ordinato. E’ diviso in tre aree: loculi; sepolture nella terra; tombe di famiglia. In particolare evidenza il cippo che ricorda i donatori di sangue con una corona di alloro a loro ricordo. Aspetto significativo, tutto l’occorrente per lavare le tombe e innaffiare i fiori, è disponibile appena varcato l’ingresso.