San Colombano: “Vogliamo visitare tutti gli immobili comunali”

I sottoscritti Claudio Solari, Mirco Aste e Paola Repetto in qualità di Consiglieri comunali,

Come da accordi intrapresi con il Sindaco e nel rispetto delle normative vigenti,

Chiedono di poter visionare tutti i locali ed edifici di proprietà comunale .

A tal fine mercoledì p.v. in tarda mattinata, visto che non è stato possibile sabato u.s., chiedono di visionare quindi quelli relativi al palazzo municipale ed adiacenti ad esso nonché quelli in Calvari dove è anche ospitata l’antica Società San Lorenzo.

In altre date concordate con i vostri uffici invece si intendono visionare i seguenti edifici:

Lascito Cuneo di Calvari, edifici Certenoli, Pian Soprano, tutti gli edifici scolastici, magazzino di Scaruglia e Cichero, ex scuola Devoto di Mezzavalle.

In attesa di un sollecito riscontro si porgono distinti saluti.

Claudio Solari

Mirco Aste

Paola Repetto

Consiglieri comunali

Gruppo consiliare Territorio e Sviluppo