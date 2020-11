Recco: tentata frode in commercio, assolta dall’accusa

Il 26 marzo 2019 una commerciante di Recco residente a Uscio, S.M., fu denunciata per “tentata frode nell’esercizio del commercio. Secondo l’accusa “Poneva sul balcone di mescita un contenitore con alimenti non confezionati per l’immediata somministrazione, privi delle previste indicazioni dei derivati semilavorati congelati, tralasciando i principi di trasparenza sull’origine del prodotto, inducendo in errore gli avventori su genuinità e qualità della merce”. Come sempre sostenuto dalla negoziante, oggi il tribunale l’ha pienamente assolta da quell’accusa. Anche se ne frattempo ha smesso l’attività, è giusto dargliene atto.