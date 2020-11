Recco: “Manutenzione a pieno regime”

Dallo staff del Sindaco di Recco riceviamo e pubblichiamo

Il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla manutenzione Caterina Peragallo rendono noto il report settimanale delle attività svolte su strade, verde pubblico e illuminazione. Una ventina di interventi che consentono ai cittadini di verificare la consueta manutenzione del territorio:

– completamento del marciapiede della rotatoria all’incrocio di via d’Aste con via Cavour, con ripristino dei cavidotti e rimessa in funzione dell’illuminazione;

– ripristino del marciapiede della rotatoria in piazza Giacomo Matteotti e avvio del ripristino dell’impianto di illuminazione;

– potatura dell’area comunale di via Rebora;

– potatura degli oleandri in piazza San Giovanni Bono e dei lecci in via Assereto;

– ripristino della funzionalità della pubblica illuminazione in Salita Mulinetti;

– collocazione delle piante di crisantemi in vari punti del Cimitero e nelle aiuole davanti al Comune;

– ripristino delle buche all’incrocio di via don Polleri e via dell’Alloro;

– sostituzione delle lampade bruciate sotto i portici in piazza san Giovanni Bono,via San Giovanni Battista e in via IV Novembre;

– completamento sistemazione dell’area Belvedere sopra il depuratore;

– sfalcio dell’area verde adiacente la Pro Loco;

– potatura degli oleandri in passeggiata Punta Sant’Anna;

– costruzione della linea per l’alimentazione del quadro elettrico in via Vecchia Vastato;

– sistemazione del bagno nel Cimitero comunale con pittura di calce;

– ripristino pavimentazione in via Fiume 13 in corrispondenza dell’avvallamento;

– sfalcio in via dell’Edera a Polanesi;

– pulizia cunetta stradale in via Polanesi (tratto tra la chiesa e il confine con il comune di Sori);

– rimozione delle begonie dalle rotatorie stradali;

– sistemazione dell’accesso al parco della Rimembranza;

– sostituzione delle bottigliette di plastica con piccoli innaffiatoi nei Cimiteri.

“La pubblicazione del report delle attività svolte rientra nella volontà dell’Amministrazione di rendere il servizio sempre più efficiente e trasparente per la cittadinanza. Il quadro completo di tali rapporti è utile ad adeguare tutte le esigenze tecniche, per affrontare innanzitutto gli interventi di immediata necessità che eliminino pericoli e disagi” sottolineano il sindaco Gandolfo e l’assessore Peragallo.