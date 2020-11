Recco: “L’identità ebraica, preziosa nella storia degli uomini”

Da Gian Luca Buccilli, capogruppo di Civica, riceviamo e pubblichiamo

Erano le ore 17 del 2 novembre 1943: le SS fecero irruzione negli uffici del custode della Sinagoga, in Passo Assarotti (l’attuale Via Lertora).

Sotto la minaccia di uccidere i suoi bambini, le SS costrinsero il custode, Pino Polacco, a consegnare gli elenchi degli ebrei genovesi e poi lo obbligarono a telefonare agli iscritti, fissando loro un appuntamento per l’indomani.

La mattina del 3 novembre i primi salivano lungo la stretta via che tante volte avevano percorso dal giorno dell’inaugurazione del Tempio, avvenuta il 3 giugno 1935.

Una signora che abitava nella casa rossa all’inizio della salita, iniziò a dare segnali disperati all’indirizzo di coloro che si stavano dirigendo nella direzione della Sinagoga.

Tra loro vi era un’interprete infiltrata dai tedeschi che, giunta alla Sinagoga, denunciò la signora, la quale venne immediatamente arrestata.

Nei giorni seguenti, utilizzando gli elenchi sottratti al custode, vennero prelevati gli ebrei residenti in città e poi quelli sfollati nelle due riviere.

Furono condotti nel carcere di Marassi; tra loro vi era anche il Rabbino Capo, Riccardo Pacifici.

Dalla prigione genovese, l’1 dicembre vennero caricati su due vagoni ferroviari ad uso merci; dopo una tappa a Milano, il convoglio giunse ad Auschwitz l’11 dicembre.

Per gli ebrei scampati alla cattura iniziò un periodo caratterizzato da fughe disperate nelle campagne e sui monti intorno alla città.

Spesso la solidarietà di un parroco, di un maresciallo dei carabinieri, di gente comune, permise a loro di salvarsi.

Ma la folle caccia all’uomo proseguì per mesi e molti ebrei vennero scovati nei loro nascondigli a causa di imprudenze compiute o per effetto di delazioni prezzolate.

Furono 238 gli ebrei genovesi deportati nei campi di concentramento oltre confine.

Solo dieci di loro fecero ritorno.

Da quel 2 novembre sono trascorsi 77 anni: un tempo sufficiente per la nascita di tre generazioni e per la dipartita terrena di molti tra i testimoni superstiti.

E credo sia giunto il tempo in cui l’identità ebraica, preziosa nella storia degli uomini, sofferta, troppe volte tradita e vilipesa, possa offrire a tutti la propria concezione etica della vita.

Chi (senza colpa alcuna) ha subito una sofferenza abnorme, solo così potrà trovare un adeguato ristoro.