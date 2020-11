Recco: è morto in Sardegna Jimmi Demarchi (75 anni)

E’ mancato in Sardegna Gerolamo Demarchi “Jimmy” ,75 anni. Un grande personaggio nella sua Recco dove aveva messo su un’azienda di brokeraggio con filiale a Montecarlo ed una quarantina di dipendenti. Poi aveva preferito cambiare vita e si era trasferito in Sardegna, regione di origine della mamma, a Palau, dove era diventato albergatore e ristoratore; attività cessata due anni fa per gestire delle case vacanze. Estroverso come il papà Mino (dirigente Carige) e lo zio Giancarlo (avvocato), contava moltissimi amici; era molto stimato e possedeva indiscusse capacità imprenditoriali.

E’ morto nella sua casa ieri mattina. Ne danno l’annuncio i figli Giacomo ed Elisabetta con Massimo, i nipoti Gabry e Lorenzo e i parenti tutti.

Il funerale domani alle 15.30 nella chiesa del Redentore partendo dalla camera mortuaria del cimitero di Palau in Sardegna. Dopo il rito funebre la salma verrà traslata al tempio crematorio di Olbia; le ceneri saranno poi trasferite a Recco.